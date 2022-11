(Montréal) Les Vêtements de sport Gildan ont affiché jeudi un bénéfice de 153 millions US, soit 84 cents US par action, pour leur troisième trimestre, un résultat en baisse de 18,7 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le fabricant de vêtements montréalais a vu ses ventes nettes grimper de 6 % lors de son plus récent trimestre, pour atteindre 850,0 millions US. Cela se comparait à un chiffre d’affaires de 801,6 millions US lors du même trimestre un an plus tôt.

La croissance des ventes de Gildan a été contrebalancée par une baisse de la marge brute et de la marge ajustée par rapport à l’an dernier, ce qui était attribuable à la hausse des prix des matières premières et d’autres coûts de fabrication et à l’inscription, dans les résultats de 2021, d’un gain net sur l’assurance.

Les ventes de Gildan affichent une croissance de 17,9 % depuis le début de l’exercice, par rapport à la même période en 2021, tandis que ses profits pour les trois premiers trimestres montrent une progression de 5,6 %.

Les ventes de vêtements de sport, qui représentent la plus grande partie des ventes d’ensemble, ont progressé de 13 %, tandis que celles d’articles chaussants et de sous-vêtements ont diminué de 26 % par rapport à l’an dernier.

La hausse des ventes de vêtements de sport était essentiellement attribuable à une hausse des prix de vente nets, laquelle a été partiellement contrebalancée par une diminution des volumes de vente en raison d’une plus faible demande.