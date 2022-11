La société mère des enseignes Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen et Firehouse Subs a précisé que son bénéfice par action avait atteint 1,17 $ US pour le trimestre clos le 30 septembre, alors qu’il s’était chiffré à 70 cents US au troisième trimestre de l’an dernier.

(Toronto) Restaurant Brands International a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre de 530 millions US, en hausse par rapport à celui de 329 millions US de la même période un an plus tôt, tandis que ses revenus ont progressé de 15 %.

La Presse Canadienne

La société mère des enseignes Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen et Firehouse Subs a précisé que son bénéfice par action avait atteint 1,17 $ US pour le trimestre clos le 30 septembre, alors qu’il s’était chiffré à 70 cents US au troisième trimestre de l’an dernier.

Les revenus ont totalisé près de 1,73 milliard US, alors qu’ils s’étaient chiffrés à près de 1,50 milliard US un an plus tôt.

Le chef de la direction de RBI, José Cil, a indiqué que les plus récents résultats montraient une croissance de 9 % des ventes comparables consolidées.

Sur une base ajustée, RBI a réalisé un bénéfice par action de 96 cents US, comparativement à celui de 76 cents US de la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 80 cents US par action et à des revenus de 1,66 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : QSR)