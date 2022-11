La production d’or de Barrick au cours du trimestre s’est élevée à 988 000 onces, contre 1 092 000 onces au même trimestre l’an dernier. Le prix réalisé sur l’or de Barrick est en moyenne de 1269 $ US l’once, contre 1034 $ US l’once il y a un an.

(Toronto) Barrick Gold a annoncé que son bénéfice du troisième trimestre a chuté par rapport à il y a un an, car l’entreprise fait face à des coûts plus élevés et sa production d’or a diminué comparativement au même trimestre l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société aurifère, qui tient ses comptes en dollars américains, a également annoncé un dividende total pour le trimestre de 15 cents par action, soit son dividende de base de dix cents par action, plus un dividende de performance de cinq cents par action.

Barrick indique que son bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 241 millions US ou 14 cents US par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 347 millions US ou 20 cents US par action un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 2,53 milliards US, contre 2,83 milliards US au troisième trimestre de 2021.

La production d’or de Barrick au cours du trimestre s’est élevée à 988 000 onces, contre 1 092 000 onces au même trimestre l’an dernier. Le prix réalisé sur l’or de Barrick est en moyenne de 1269 $ US l’once, contre 1034 $ US l’once il y a un an.

Sur une base ajustée, Barrick dit avoir gagné 13 cents US par action, contre 24 cents US par action un an plus tôt.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : ABX)