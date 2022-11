Le CH évalué à 1,7 milliard US, les Sénateurs bientôt vendus ?

La valeur du Canadien de Montréal s’établit à 1,7 milliard US (plus de 2,3 milliards CAN), selon le média spécialisé Sportico qui soutient par ailleurs que les Sénateurs d’Ottawa ont retenu les services d’une firme new-yorkaise pour explorer une vente possible du club.