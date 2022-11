Sur une base ajustée, Thomson Reuters a dit avoir gagné 57 cents US par action pour le plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 46 cents US lors du troisième trimestre de l’an dernier.

(Toronto) Thomson Reuters a affiché mardi un bénéfice de 228 millions US pour son troisième trimestre, ce qui se comparait à une perte de 240 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le bénéfice par action de l’entreprise s’est élevé à 47 cents US pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à une perte de 49 cents US pour le troisième trimestre de l’an dernier.

Les deux trimestres comprenaient des réductions significatives de la valeur de l’investissement de Thomson Reuters dans le groupe de la Bourse de Londres. Cependant, le plus récent trimestre a profité de gains liés à des contrats de devises étrangères liés à une partie de cet investissement.

Sur une base ajustée, Thomson Reuters a dit avoir gagné 57 cents US par action pour le plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 46 cents US lors du troisième trimestre de l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 1,57 milliard US, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 1,53 milliard US au troisième trimestre de 2021.

Le chef de la direction de Thomson Reuters, Steve Hasker, a indiqué que même si l’entreprise reconnaissait se trouver dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques croissantes, ses activités sous-jacentes étaient résilientes et restaient concentrées sur l’investissement à long terme.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TRI)