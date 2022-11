Molson Coors a affiché un bénéfice net de 216,4 millions US, soit 99 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre.

Le grand patron de Molson Coors Entreprise de boissons estime que l’inflation a été un « vent contraire important » pour le brasseur, pesant sur ses bénéfices du troisième trimestre alors même que ses ventes augmentaient.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

La société a été confrontée à des défis particuliers en Europe centrale et de l’Est, où les coûts de l’énergie et l’inflation affectent de manière significative le revenu disponible des consommateurs, a expliqué mardi Gavin Hattersley lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

En comparaison, il avait engrangé un profit de 453 millions US, ou 2,08 $ US par action, lors de la même période un an plus tôt.

L’inflation annuelle a ralenti après avoir touché ces derniers mois des sommets de près de 30 ans, mais est restée élevée en septembre, à 6,9 %.

Cependant, l’inflation des prix alimentaires s’est révélée plus tenace, ces prix affichant une hausse de 11,4 % sur un an. Ils ont augmenté en septembre à leur rythme le plus rapide depuis août 1981 et ont augmenté à un rythme plus rapide que tous les éléments de l’indice des prix à la consommation pendant 10 mois consécutifs.

L’augmentation des prix des aliments survient alors que Molson continue de faire face à la concurrence des brasseurs artisanaux et que le marché montre un intérêt croissant pour la catégorie des eaux pétillantes, sodas et autres produits non alcoolisés.

Cependant, malgré l’affaiblissement de la demande dans l’industrie de la bière sur les marchés d’Europe centrale et de l’Est de Molson au cours du dernier trimestre, M. Hattersley n’a pas semblé trop préoccupé par l’avenir de cette catégorie.

« La bière existe depuis 1000 ans. C’est la boisson alcoolisée la plus populaire au monde. En fait, en excluant l’eau et le thé, la bière est la troisième boisson la plus populaire au monde, donc je ne pense pas qu’elle va disparaître, et c’est ce que nos résultats au cours des dernières années suggèrent », a expliqué M. Hattersley.

« Si on revient quelques années en arrière, les gens pensaient que la bière légère était morte à cause des sodas, et […] je ne pense pas qu’on en entend encore beaucoup parler aujourd’hui. En fait, on entend plutôt le contraire. »

Les ventes nettes pour le trimestre ont totalisé 2,94 milliards US, par rapport à celles de 2,82 milliards US du troisième trimestre de 2021.

Le bénéfice net sous-jacent de Molson Coors a atteint 1,32 $ US par action pour son plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 1,75 $ US de l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,36 $ US par action et à des revenus de 2,89 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

L’action de Molson a perdu mardi 4,51 $, soit 6,4 %, à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 65,49 $.