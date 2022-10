La présence des femmes au conseil d’administration et à la haute direction d’entreprises canadiennes cotées en Bourse continue de progresser vers une meilleure diversité de hauts dirigeants qui est de plus en plus examinée et recherchée par les investisseurs.

Martin Vallières La Presse

Tel est le constat de l’analyse annuelle de la « Représentation féminine aux postes d’administrateurs et de haute direction » effectuée par le regroupement canadien des commissions de valeurs mobilières (A. C. V. M., dont fait partie l’A. M. F québécoise), et dont le rapport a été publié en fin de journée jeudi.

Parmi les faits saillants de l’analyse effectuée en mi-année parmi 625 entreprises de capitalisation diverse à la Bourse de Toronto, on signale que :

près du quart (24 %) des postes d’administrateurs sont occupés par des femmes, soit 2 % de plus que l’an dernier et 10 % de plus qu’il y a cinq ans

la très forte majorité (87 %) des entreprises comptent au moins une femme à leur conseil d’administration, soit 5 % de plus que l’an dernier et 26 % de plus qu’il y a cinq ans

près du tiers (30 %) des entreprises comptent trois femmes ou plus à leur conseil, soit 6 % de plus qu’en 2021 et plus du double qu’il y a cinq ans (11 %)

un peu plus des deux tiers (70 %) des entreprises comptent au moins une femme parmi leurs plus hauts dirigeants, soit 3 % de plus que l’an dernier et 8 % de plus qu’il y a cinq ans.

En contrepartie moins favorable, seulement 7 % des entreprises ont une femme à la présidence de leur conseil d’administration, et 5 % au poste de chef de la haute direction.