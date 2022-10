Procter & Gamble et Nestlé

Deux géants qui continuent d’augmenter leurs prix

Deux des plus grandes entreprises mondiales de produits de consommation, Nestlé et Procter & Gamble, ont continué à augmenter leurs prix le trimestre dernier, générant des ventes plus élevées alors même que les consommateurs réduisaient la quantité de céréales, de yaourts, de détergents et d’autres produits qu’ils achetaient en raison de l’inflation qui comprimait leur porte-monnaie, ont indiqué les entreprises mercredi. Les dirigeants ont également déclaré que les prix resteraient élevés au cours des prochains trimestres.