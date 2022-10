La jeune entreprise québécoise Nolk, qui regroupe des fournisseurs de biens d’usages résidentiels et personnels qui sont d’origine responsable, obtient 30 millions en financement de croissance de la part d’un groupe d’investisseurs qui comprend le Fonds de solidarité et Fondaction, ainsi que la société d’État fédéral EDC (Exportation et développement Canada) et la firme d’investissement Panache Ventures, basée à Montréal.

Martin Vallières La Presse

En affaires depuis quatre ans, Nolk s’est constitué un portefeuille d’une dizaine de marques et de fabricants de produits d’aménagement résidentiel ou d’usages personnels qui sont conçus et fabriqués selon les plus récentes normes de développement durable et responsable.

Parmi les récentes acquisitions de Nolk, on retrouve Ergonofis, un fabricant montréalais de mobilier de bureau de qualité ergonomique, ainsi que l’entreprise Opposite Wall, aussi de Montréal, qui conçoit et commercialise des articles de décoration murale.

Aussi, pour favoriser le développement des entreprises de biens de consommation dite durable et responsable, Nolk a développé une plate-forme de commerce électronique nommée « GeniusWire » qui leur permet notamment d’effectuer des analyses de marché de grande précision.