(Saint-Jean-sur-Richelieu) Le ministère de la Défense nationale a annoncé jeudi matin l’attribution d’un contrat de 3,7 milliards à l’entreprise Logistik Unicorp de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la fourniture de vêtements et de chaussures opérationnels aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) sur une période de 20 ans.

André Duchesne La Presse

Dans les affaires depuis 1993, l’entreprise était déjà un important fournisseur de la Défense nationale en vêtements de travail (non opérationnels) et d’apparat. Le fait d’avoir été retenu comme nouveau fournisseur de tenues opérationnelles des FAC constitue une importante percée.

« C’est un jalon historique pour Logistik », dit avec un grand sourire Karine Bibeau, vice-présidente, expérience client de cette entreprise familiale.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La ministre de la Défense nationale Anita Anand (au centre), a visité les installation de Logistik Unicorp, jeudi, en compagnie du président Louis Bibeau et de la vice-présidente de l’entreprise, Karine Bibeau.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, s’est rendue dans les locaux de l’entreprise pour faire l’annonce du contrat devant un parterre de dignitaires et d’employés.

« Pour mener à bien leurs missions essentielles, les membres des Forces armées doivent pouvoir compter sur les meilleurs outils que nous pouvons leur donner, a-t-elle déclaré. Et cela inclut notamment des vêtements et des chaussures opérationnels répondant à leurs besoins. »

À court terme, l’attribution du contrat permet le maintien de quelque 3000 emplois au pays, Logistik Unicorp faisant affaire avec quelque 450 fournisseurs et sous-traitants canadiens.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La ministre Anita Anand et le président Louis Bibeau

Mais est-ce que cela créera des emplois ? Il est trop tôt pour répondre à cette question, estime Karine Bibeau. Tout comme il est prématuré d’annoncer un quelconque agrandissement des locaux johannais chez Logistik.

« C’est un contrat de 20 ans. Alors, qui sait ? Mais c’est difficile à dire en fonction de demain matin », ajoute-t-elle.

Le contrat a été accordé très récemment, poursuit Mme Bibeau. Il y a une période de transition pour tout mettre en place et lancer toutes les opérations. Les premières livraisons se feront dans un an. D’ici là, l’armée puisera dans son inventaire.

1222 articles différents

Chose certaine, l’entente touche à tous les groupes de l’armée canadienne (armée de terre, marine, aviation) et concerne un nombre impressionnant d’articles vestimentaires et de chaussures adaptés pour approvisionner 160 000 personnes, notament des militaires, des membres de la réserve, des rangers, des cadets, des pompiers, etc.

Au fil des ans, les FAC attendent en effet la livraison d’environ 1220 articles comprenant uniformes de combat avec camouflage, parkas, couvre-chefs, gants, mitaines, bottes de combat, bottes pour climats extrêmes, sacs de couchage, sacs à dos, écussons, insignes et autres.

« Le contrat permettra aussi à nos militaires de commander en ligne [grâce à un site web transactionnel] les articles dont ils ont besoin et de les faire livrer chez eux », a indiqué la ministre Anand.

En entrevue avec les médias, Karine Bibeau explique que l’entreprise fait « toutes les étapes » sauf la confection des vêtements et chaussures à livrer.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Karine Bibeau, vice-présidente de Logistik Unicorp

« Nous faisons de la recherche et le développement en textiles, le design des articles, le contrôle de la qualité, la gestion de l’inventaire, la distribution, les développements des sites web, des programmes informatiques, expose-t-elle. Notre expertise nous permettra de proposer des améliorations dans la garde-robe opérationnelle des FAC. »

Très peu de matériel est acheté à l’étranger, insiste la vice-présidente. « Quatre-vingt-seize pour cent de ce que nous produisons dans nos contrats actuels avec la Défense nationale est fait au Canada. » Elle estime que ce sera aussi le cas dans l’avenir.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une partie des installations de l’entreprise Logistik Unicorp, à Saint-Jean-sur-Richelieu

Selon les exigences du contrat, l’entreprise est aussi en lien avec les Premières Nations pour trouver des fournisseurs autochtones. On pense par exemple à l’achat de fourrure pour les vêtements hivernaux.

À l’heure actuelle, Logistik Unicorp fournit vêtements et chaussures à quelque 600 000 personnes dans le monde, dont 325 000 au Canada. Outre les FAC, l’entreprise compte quelques corps policiers et Postes Canada parmi sa clientèle.

À l’étranger, Logistik a aussi décroché en juin 2021 un contrat de fournitures de tous les uniformes des soldats de la Nouvelle-Zélande. Les livraisons ont commencé en février 2022. L’entreprise tente maintenant de décrocher un contrat avec l’Australie, du même type que celui annoncé jeudi matin avec les Forces armées canadiennes.