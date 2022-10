Le fondateur des camions électriques Nikola reconnu coupable de fraude

(New York) Le fondateur et ex-patron de Nikola, une jeune entreprise fabriquant des camions électriques et à hydrogène, a été reconnu vendredi coupable de fraude pour avoir embelli les avancées et capacités de son entreprise auprès des investisseurs afin de faire monter l’action.