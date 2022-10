Après WestJet l’an dernier, Transat A. T. met son réseau en complémentarité avec un autre transporteur canadien, Porter Airlines, dans le cadre d’un partenariat qui se déclinera en deux phases.

Julien Arsenault La Presse

Cette stratégie est au cœur des priorités de la présidente et cheffe de la direction du voyagiste québécois, Annick Guérard, qui souhaite conclure des ententes entourant le partage de codes avec d’autres compagnies aériennes afin d’accroître le volume de passagers.

Dans un premier temps, il sera possible de combiner des vols de Porter depuis et vers Halifax et Toronto à des vols offerts par Air Transat au départ et à destination de Montréal-Trudeau. Le deuxième volet de l’accord permettra de l’élargir à des vols d’Air Transat pour l’Europe, les États-Unis et ailleurs au Canada.

« De part et d’autre, les passagers pourront ainsi profiter d’une expérience élargie et pourtant d’une grande simplicité », a souligné mardi Michèle Barre, vice-présidente de la gestion du revenu et de la tarification d’Air Transat, dans un communiqué.

Les vols peuvent être réservés pour des départs à compter du 2 novembre.

Transat A. T. tente de tourner définitivement la page sur la pandémie de COVID-19, qui a fragilisé sa situation financière. En juillet dernier, l’entreprise avait conclu une entente avec Ottawa afin d’avoir accès à des liquidités supplémentaires de 100 millions.