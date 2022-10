(Toronto) Cineplex a indiqué mardi que ses revenus du box-office s’étaient élevés à 23 millions en septembre, ce qui représente 52 % du chiffre de septembre 2019, avant que la pandémie ne frappe l’industrie du cinéma.

Des volumes d’activité plus faibles étaient attendus en août et septembre en raison des retards de production liés à la pandémie, a expliqué l’exploitant de salles de cinéma.

Cineplex dit s’être concentré sur l’augmentation de son offre de films internationaux au cours de cette période, pour s’ajuster aux options limitées en provenance d’Hollywood.

Les principales performances cinématographiques du mois de septembre comprenaient « Top Gun : Maverick », qui a continué d’attirer le public après sa sortie en mai, ainsi que le titre de Bollywood, « Brahmastra Part One : Shiva ».

La société affirme parier sur plusieurs nouveaux titres qui sortiront sur grand écran plus tard cette année, notamment « Black Adam », « Black Panther : Wakanda Forever » (« Black Panther : Longue vie au Wakanda » en version française), « Glass Onion : A Knives Out Mystery » (« Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ») et « Puss in Boots : The Last Wish » (« Le chat botté 2 : La dernière quête »).

Cineplex a enregistré en août des revenus du box-office de 36 millions, soit environ 64 % du chiffre pour le même mois en 2019.

