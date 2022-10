Commerce de détail

Bentley prend son envol

De son propre aveu, le grand patron des magasins Bentley, spécialisés dans les valises et les sacs à dos, a parfois trouvé le temps long pendant la pandémie, alors que les projets de voyage n’étaient pas à l’ordre du jour. Avec un certain retour à la normale, le détaillant canadien redéfinit le concept de ses magasins, exploite une nouvelle enseigne et planifie une percée internationale.