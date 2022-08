(Laval) Alimentation Couche-Tard a observé que la hausse des coûts du carburant et des aliments affectait les habitudes de conduite et d’achat des clients, tout en stimulant les ventes de ses produits de marque maison.

La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction de la chaîne de dépanneurs lavalloise, Brian Hannasch, a souligné que si certaines grandes marques comme Coca-Cola ou Monster Energy ont maintenu de fortes ventes, des clients avaient tenté d’économiser en choisissant d’autres produits alimentaires moins chers.

« Nous constatons une très forte croissance de plus de 10 % de nos marques maison, en cette période où les consommateurs recherchent de la valeur », a-t-il affirmé mercredi lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, au lendemain de la publication des résultats financiers du premier trimestre de Couche-Tard.

L’inflation à la pompe a affecté le volume de carburant vendu, qui a diminué alors que les consommateurs cherchaient à économiser de l’argent sur l’essence, a expliqué M. Hannasch.

« Il est clair que les prix élevés du carburant au cours du trimestre et les pressions inflationnistes globales ont un impact temporaire sur les comportements de conduite et de ravitaillement de nos consommateurs », a-t-il affirmé.

Couche-Tard a affiché un bénéfice net de 872,4 millions US au premier trimestre, en hausse de 14,1 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’entreprise, qui exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie sous de nombreuses enseignes de vente au détail, dont Couche-Tard, Circle K, Holiday et Ingo, a fait état de revenus totaux de 18,7 milliards US au premier trimestre, en hausse de 37,4 % par rapport à ceux de 13,6 milliards US d’il y a un an.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 73 cents US, à partir d’un chiffre d’affaires de 17,7 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

La société a essentiellement attribué la progression de ses revenus à une hausse des prix de vente moyens du carburant, à la croissance interne des ventes de marchandises et de services et à la contribution des acquisitions.

Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une baisse de la demande pour le carburant et par l’impact de la cession de sites dans la foulée d’une revue stratégique du réseau de Couche-Tard, ainsi qu’à une perte de change de 336,0 millions liée à la conversion en dollars américains des opérations en autres devises.

Les ventes de marchandises des établissements ouverts depuis au moins un an ont progressé de 35 % aux États-Unis, de 2,8 % en Europe et dans les autres régions, mais elles ont diminué de 1,3 % au Canada.

Pour ce qui est des volumes de carburant, ils ont diminué de 4,0 % aux États-Unis dans les établissements ouverts depuis au moins un an, tandis qu’ils ont reculé de 3,7 % en Europe et dans les autres régions. Au Canada, ces volumes ont progressé de 0,4 %.

Mardi, la société a également conclu une entente avec le Bureau de la concurrence pour résoudre ses préoccupations concernant l’accord de 346,8 millions de Couche-Tard pour acquérir la chaîne de stations-service Wilsons, dans les provinces atlantiques.

Alimentation Couche-Tard a ainsi accepté de se départir de 46 sites et ententes d’approvisionnement Wilsons, ainsi que d’une station-service Couche-Tard, en les vendant à un ou des acheteurs qui seront approuvés par le commissaire de la concurrence.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : ATD)