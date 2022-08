Les concessionnaires de BRP écopent aussi de la cyberattaque, puisque l’entreprise n’a toujours pas rétabli le portail informatique qui leur permet de commander des pièces et de planifier les livraisons de motoneiges, motomarines et VTT à leurs clients. Ces détaillants ignorent toujours quand la situation rentrera dans l’ordre.

Julien Arsenault La Presse

« Ça commence à être un peu moins drôle, lance Simon Constantineau, vice-président du concessionnaire F. Constantineau, à Mont-Laurier. Tout le monde est compréhensif, mais là, sans être de la grogne, il va falloir que ça reparte. »

Le portail est essentiel au bon fonctionnement de la relation d’affaires entre le constructeur de véhicules des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am ainsi que les concessionnaires. Il procure notamment à ces derniers l’accès au système de gestion des commandes et permet de commander des pièces.

Mardi, sur la page d’accueil du portail, un message bien visible prévenait que les « fonctionnalités » de la plateforme demeuraient « limitées ».

« On ne peut même pas savoir si BRP a en stock des pièces que l’on souhaite commander pour un client », relate Virgine Jolicœur, directrice des communications de Groupe Contant, qui exploite cinq concessionnaires (Laval, Mirabel, Sainte-Agathe, Belœil et Vaudreuil). « Nous sommes bloqués. J’ai même vu des concessionnaires en contacter d’autres pour avoir de l’aide. »

Livraisons retardées

La panne du portail informatique étire les délais des clients qui attendent leur plus récent achat. La forte demande pour les motoneiges, motomarines, VTT et autoquads biplaces, combinée aux difficultés à obtenir certaines pièces, oblige désormais les concessionnaires à terminer des véhicules dans leurs ateliers parce qu’il manque des cadrans et d’autres pièces électroniques.

Les véhicules sont mis de côté et on attend parce qu’on ne sait pas quand les pièces manquantes vont arriver, raconte Mme Jolicœur. C’est notre réalité actuellement. Virginie Jolicoeur, directrice des communications de Groupe Contant

Avec des délais de livraison qui s’étirent, certains clients qui attendent toujours une motomarine décident de passer leur tour, ce qui se traduit par des annulations.

« La commande a eu lieu en février dernier et on appelle les clients pour dire que leur motomarine sera livrée en septembre, explique M. Constantineau. On a eu quelques annulations. Oui, on va revendre la motomarine, mais on devra s’ajuster. Ça ne sera peut-être pas cette année. Il n’y a pas nécessairement quelqu’un qui veut débourser 20 000 $ pour acheter une motomarine et la ranger pour l’hiver. »

Pas d’échéancier

En dépit des mises au point offertes par BRP, les concessionnaires interrogés par La Presse, mardi, ignoraient quand le portail serait fonctionnel. Sans adresser des reproches à la multinationale, les marchands estiment que leur tour est venu.

« Ils ont priorisé leurs employés des usines qui étaient à la maison, on le comprend, dit M. Constantineau. On nous dit que ça s’en vient pour nous. On ne peut que croiser les doigts. »

De son côté, BRP affirme que ses concessionnaires sont « informés » des « progrès » réalisés « sur une base régulière », a souligné une porte-parole, Mélanie Montplaisir, dans un courriel. L’objectif est de renouer avec un retour à la normale dans les « meilleurs délais ».