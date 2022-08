Bras de fer judiciaire

Twitter et Elon Musk en porte-à-faux sur la question des données

(New York) Les avocats d’Elon Musk et de Twitter ont donné mercredi un aperçu des arguments qu’ils pourraient faire valoir lors du procès devant forcer, ou non, l’entrepreneur à racheter le réseau social, convoquant entre autres les récentes révélations d’un lanceur d’alerte.