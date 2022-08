Les cinq principaux dirigeants de l’entreprise d’informatique Coveo Solutions, de Québec, ont obtenu pour 29,6 millions en valeur de rémunération totale malgré une première année en Bourse très pénible pour ses actionnaires.

Martin Vallières La Presse

À lui seul, le président du conseil et chef de la direction de Coveo, Louis Têtu, a été rémunéré à hauteur de 12,85 millions, dont un peu plus de 12 millions en options d’achat d’actions de l’entreprise.

Par ailleurs, le « chef de stratégie et croissance » chez Coveo, Nicolas Darveau-Garneau, a été rémunéré à hauteur de 8,28 millions, dont 5,2 millions en valeur des attributions en actions et 2,89 millions en valeur des attributions en options d’achat d’actions.

Ces informations figurent dans la circulaire de direction de Coveo qui est distribuée ces jours-ci à ses actionnaires en prévision de leur première assemblée annuelle depuis l’inscription en Bourse de l’entreprise.

Cette assemblée aura lieu le 15 septembre prochain en mode virtuel, malgré la levée des restrictions sanitaires.

Parmi les actionnaires principaux de Coveo, tous minoritaires, on remarque le Fonds de solidarité FTQ, qui détient 14,54 millions d’actions, et la société d’État Investissement Québec, qui détient 12,22 millions d’actions.

Cette assemblée d’actionnaires aura lieu au terme d’une première année en Bourse très coûteuse pour les investisseurs en actions de Coveo lors de son premier appel public à l’épargne (PAPE), complété le 24 novembre 2021.

De leur valeur initiale de 16 $, il y a neuf mois, les actions de Coveo sont passées ces jours-ci aux environs de 7 $ chacune à la Bourse de Toronto.

Quant à ses plus récents résultats financiers, Coveo a terminé son exercice au 31 mars 2022 – le 18e depuis sa fondation en 2004 – avec un déficit d’exploitation de 57,8 millions US, au triple de celui de l’exercice précédent.

Ce déficit d’exploitation accru est survenu en dépit d’une croissance de 33 % des revenus totaux à 86,4 millions US, par rapport aux 64,8 millions US comptabilisés en 2021.

Chez les quelques analystes qui ont Coveo à l’œil, on anticipe des revenus à hauteur de 110 millions US pour l’exercice courant jusqu’au 31 mars 2023. En contrepartie, on s’attend à une perte nette aux environs de 32 millions US.