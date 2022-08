Gestion de l’argent liquide

Sesami poursuit ses emplettes

Six mois après sa création, Sesami, filiale du géant québécois GardaWorld, boucle sa troisième acquisition en mettant la main sur Planfocus et sa plateforme spécialisée dans la gestion de l’argent comptant. Cette transaction constitue un tremplin pour l’entreprise, selon son président et chef de la direction, Stéphane Gonthier.