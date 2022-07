Alain Bouchard, le fondateur et président exécutif du conseil de Couche-Tard

(Montréal) Les cinq plus hauts dirigeants d’Alimentation Couche-Tard se sont partagé une rémunération de 26 millions, dont un peu moins de la moitié est allée à son président et chef de la direction, Brian Hannasch.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Ces informations proviennent d’un document envoyé récemment aux actionnaires de l’exploitant de dépanneurs et de stations-service.

La rémunération totale du président et chef de la direction, Brian Hannasch, a diminué de 4,3 % pour atteindre l’équivalent 12,3 millions au cours de l’exercice 2022 (terminé à la fin avril), peut-on lire dans la circulaire de la société lavalloise.

En 2022, l’entreprise a dépensé près de 3,2 milliards US en salaire et avantages sociaux destinés à ses quelque 122 000 employés, selon des informations contenues dans son rapport annuel. Cela représente une moyenne de 26 000 $ US par employé, mais notons que cette moyenne inclut des employés qui travaillent à temps partiel.

Le fondateur et président exécutif du conseil, Alain Bouchard, a reçu, quant à lui, des émoluments de 6,7 millions, une augmentation de 6,7 %.

L’homme d’affaires possède plus de 123 millions d’actions, ce qui représente 12,06 % des droits de vote des actionnaires, en date du 5 juillet dernier. Au cours de la fermeture de mercredi à la Bourse de Toronto, cette participation a une valeur de 6,5 milliards. Si le dividende trimestriel demeure inchangé, M. Bouchard pourrait recevoir annuellement une somme de 54,2 millions sous forme de dividende.

Dans l’ensemble, la rémunération totale des cinq plus hauts dirigeants est demeurée relativement stable avec un recul de 1,8 % à 26,1 millions.

La rémunération des hauts dirigeants de la société est déterminée à 75 % par des cibles financières. Les 25 % restants sont établis à partir de cinq indicateurs de rendements individuels. En moyenne, les dirigeants ont atteint 86,9 % de leurs objectifs individuels.

[Cela] témoigne d’un rendement solide au chapitre des IRC individuels. Mélanie Kau, présidente du comité des ressources humaines du conseil d’administration

Mme Kau a également souligné que 97,9 % des actionnaires de la société avaient voté en faveur de la politique de rémunération de l’entreprise lors d’un vote consultatif tenu durant la précédente assemblée annuelle.

Au cours de l’exercice 2022, Couche-Tard a enregistré un bénéfice de 2,68 milliards US, en baisse de 22,2 millions US, tandis que le rendement sur les capitaux investis est passé de 15,9 % à 15,4 %.

Des indemnités de départ

Le document apporte également une mise à jour sur les indemnités de départ que les plus hauts dirigeants pourraient recevoir s’ils quittaient l’entreprise.

M. Bouchard, âgé de 73 ans, aurait droit à un montant de 21,3 millions s’il décidait de prendre sa retraite.

M. Hannasch, de son côté, aurait droit à un montant de 63,3 millions s’il démissionnait ou de 68,1 millions si on mettait fin à son emploi « sans motif valable ».