(Montréal) Les négociations se poursuivaient toujours, lundi en milieu d’après-midi, entre la direction de VIA Rail et le syndicat Unifor, dans le but d’éviter le déclenchement d’une grève. Et l’heure limite pour le déclenchement de la grève, qui avait été fixée à 16 h, vient d’être repoussée à 18 h.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le syndicat Unifor y représente 2400 travailleurs : des employés de gare, des trains, des centres d’entretien, du personnel de service à bord, du service à la clientèle.

Les syndiqués devaient d’abord déclencher la grève à 0 h 01 dans la nuit de dimanche à lundi, mais l’éventuel déclenchement a été reporté à 16 h lundi, vu les progrès dans les négociations. Puis, à 15 h, Unifor a annoncé qu’il reportait à 18 h le déclenchement possible de la grève, puisque les pourparlers continuaient.

Les employés s’étaient dotés d’un mandat de grève dans des proportions de 99,4 % et 99,3 %, selon l’instance syndicale concernée, lors d’assemblées qui ont été tenues du 20 juin au 1er juillet dans l’ensemble du Canada. Au Québec, Unifor est affilié à la FTQ.

La direction du transporteur par train se dit déterminée à « négocier une entente juste et raisonnable », alors que le syndicat Unifor soutient que l’employeur demande aux travailleurs des concessions et le retrait d’une entente qui aurait pour effet de remettre en question la sécurité d’emploi.