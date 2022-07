La directrice générale des magasins Gap et Old Navy démissionne

(New York) La directrice générale des magasins de vêtements Gap et Old Navy, Sonia Syngal, a démissionné de ses fonctions alors que les ventes du groupe ont beaucoup ralenti en début d’année, selon un communiqué lundi.

Agence France-Presse

Elle est remplacée avec effet immédiat et temporairement par le président exécutif du conseil d’administration, Bob Martin, et quittera l’entreprise après une « brève transition ».

Le communiqué ne donne pas de raisons spécifiques au départ de Mme Syngal.

Mais les ventes du groupe, également à la tête des chaînes de magasins Banana Republic et Athleta, s’affichaient en baisse de 13 % lors de son dernier trimestre comptable. Et Gap souligne lundi s’attendre à un nouveau repli de ses ventes pour le trimestre en cours, d’un peu moins de 10 %.

L’activité de Gap avait fortement pâti au début de la pandémie de la fermeture de nombreux magasins mais était repartie à la hausse en 2021 avant de se tasser de nouveau.

PHOTO ROBERT GALBRAITH, ARCHIVES REUTERS Gap

Mme Syngal avait été nommée à son poste en mars 2020.

Pour Neil Saunders, du cabinet GlobalData, son mandat est « mitigé ».

Elle a su guider l’entreprise pendant la période difficile de la pandémie et « insufflé l’énergie dont avait tant besoin certaines de ses marques fatiguées », avance-t-il dans une note en évoquant notamment le partenariat avec la marque de l’excentrique Ye – anciennement Kanye West.

Mais, « les progrès sont lents et les initiatives ont été fragmentaires plutôt que faisant partie d’un grand plan de redynamisation », ajoute l’expert.

Mme Syngal avait notamment promu une nouvelle politique offrant une plus large gamme de tailles dans ses magasins Old Navy. Mais la chaîne s’est retrouvée avec trop de grandes tailles et pas assez de tailles les plus demandées et a annoncé en mai qu’elle revenait sur cette initiative.

Elle a estimé dans le communiqué que le groupe profiterait d’une « perspective fraîche et d’une direction rajeunie ».

Le titre de l’entreprise perdait 3,5 % dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.