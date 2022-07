Suncor Energy a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle s’est engagée à atteindre l’excellence en matière de sécurité et d’exploitation, mais qu’elle n’a pas été à la hauteur et reconnaît qu’elle doit changer les choses.

(Calgary) La société Suncor Energy, basée à Calgary, annonce que Mark Little a démissionné de son poste de président et chef de la direction et du conseil d’administration, ce qui prend effet immédiatement.

La Presse Canadienne

L’annonce survient un jour après que la société a annoncé qu’un entrepreneur a été mortellement blessé dans la mine de l’usine de base au nord de Fort McMurray, en Alberta.

Depuis 2014, il y a eu au moins 12 décès sur les sites de Suncor, plus que tous ses rivaux des sables bitumineux réunis.

Les décès ont attiré l’attention de l’investisseur activiste Elliot Investment Management, qui plus tôt ce printemps a pointé du doigt le bilan de sécurité de Suncor dans le cadre de son dossier pour une refonte du conseil d’administration et de la direction de l’entreprise.

Le président du conseil d’administration, Michael Wilson, a déclaré vendredi que Kris Smith, qui est actuellement vice-président exécutif de la division Aval de Suncor, a été nommé PDG par intérim.

« Suncor s’est engagée à atteindre l’excellence en matière de sécurité et d’exploitation dans l’ensemble de son entreprise, et nous devons reconnaître nos lacunes et reconnaître le besoin critique de changement », a déclaré M. Wilson dans le communiqué.

« Nous félicitons Mark pour son professionnalisme et le travail exceptionnel qu’il a accompli pour guider Suncor à travers la pandémie et diriger l’approche progressive de notre secteur en matière de transition énergétique. Nous le remercions pour ses années de service au sein de l’entreprise et lui souhaitons bonne chance. »

Suncor indique que son conseil d’administration a formé un comité pour mener une recherche mondiale afin de sélectionner le prochain PDG de l’entreprise et a engagé une firme de recrutement de cadres pour l’aider dans le processus.

