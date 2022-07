Grand Prix de Formule 1

Des billets non valides fournis par Bell Média pour un évènement… de Bell Média

Bell Média a gâché le Grand Prix de plusieurs clients de son site Shopico. La plateforme d’achat au rabais leur a vendu des billets non valides pour la course de Formule 1. Refusés à l’entrée du circuit Gilles-Villeneuve, ils ont dû attendre près de trois semaines avant d’obtenir une promesse de remboursement… et ils attendent toujours des explications.