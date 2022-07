Groupe Papier Excellence de Colombie-Britannique, propriétaire de Domtar, se propose d’acquérir Résolu.

André Dubuc La Presse

Le prix de vente s’élève à 20,50 $ US l’action et un droit conditionnel au remboursement sur les droits sur le bois d’œuvre d’un maximum de 500 millions US. La transaction est évaluée à environ 2,7 milliards US en excluant les 500 millions US des droits de douane.

Hier, l’action de Résolu a terminé la séance à 12,49 $ US à New York.

L’acquisition stratégique permet à Papier Excellence d’ajouter des capacités complémentaires dans les secteurs du bois d’œuvre et de la pâte.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Résolu et ses employés dans la famille de Papier Excellence. Résolu s’intègre parfaitement à notre stratégie de croissance à long terme. Elle complète nos activités de pâte, de papier et d’emballage existantes et ajoute des capacités dans le bois d’œuvre et le papier tissu. Nous avons été à même de constater que Résolu est fière de son personnel exceptionnel, de ses solides actifs et de sa culture de l’excellence datant de plus de deux cents ans », dit Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la stratégie du Groupe Papier Excellence.

Résolu deviendra une filiale en propriété exclusive de Domtar. L’équipe de direction de Résolu demeurera en place au siège social de la société. Montréal deviendra un lieu important pour les activités nord-américaines du Groupe, assure l’acquéreur dans un communiqué.

Excellence a acheté Domtar en 2021. Le Groupe Papier Excellence est une société de portefeuille privée.

Résolu produit de de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et du papier, qu’elle commercialise dans plus de 60 pays. La société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d’électricité aux États-Unis et au Canada.

Plus de détails suivront.