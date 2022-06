Le conseil d’administration de Sayona Québec a autorisé le redémarrage de la production de concentré de spodumène à son projet Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne, en Abitibi, pour le premier semestre de l’année prochaine.

André Dubuc La Presse

Cette décision nécessite un investissement de 80 millions US.

Le spodumène, ou concentré de lithium, sert à faire des produits transformés comme le carbonate de lithium et l’hydroxyde de lithium, lesquels servent à la fabrication de batteries au lithium-ion, au cœur de l’électrification des transports.

Sayona Québec appartient à Piedmont Lithium à 25 % et à l’australienne Sayona Mining à 75 %. Chaque partenaire ayant réalisé d’importantes levées de fonds au cours du premier semestre 2022, l’investissement sera financé au prorata des participations des deux partenaires, a indiqué dans un courriel John Koslow, responsable des relations avec les investisseurs chez Piedmont.

Cotée au NASDAQ, Piedmont Lithium exploite en préproduction une usine de fabrication d’hydroxyde de lithium en Caroline du Nord et a signé une entente pour approvisionner Tesla. Son propre projet de mine dans le même État fait face à des retards à la suite de l’opposition citoyenne, expliquait l’agence Reuters le 22 juin, ce qui a incité Piedmont à se tourner vers le Québec.

Piedmont et Sayona ont racheté LAN en août 2021 de ses créanciers, essentiellement d’Investissement Québec, laquelle a perdu 63 millions avec la déconvenue de LAN version 1,0.

« L’équipement à long terme a été commandé et l’ingénierie de conception détaillée a commencé à la fin de 2021 », indique Sayona Québec dans un communiqué.

« C’est un nouveau départ pour LAN. Les mises à niveau d’immobilisations auront un impact positif tant sur la qualité du produit que sur la réduction des coûts d’exploitation grâce à une meilleure utilisation de l’usine et à des récupérations de spodumène plus élevées, soutient Keith Phillips, président et directeur général de Piedmont Lithium, dans le même communiqué.

Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape essentielle pour fournir les ressources en lithium dont l’Amérique du Nord a tant besoin. Keith Phillips, président et directeur général de Piedmont Lithium

Piedmont achètera la plus élevée entre 113 000 tonnes par an de concentré de spodumène ou 50 % de la production du LAN. L’accord couvre également le concentré produit à partir du minerai extrait du projet Authier, à La Motte. Les achats sont soumis aux prix du marché avec un prix plancher de 500 $ US par tonne métrique et un prix plafond de 900 $ US par tonne métrique.

Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec, n’était pas immédiatement disponible pour répondre à nos questions.

Transformation du lithium

Sayona et Piedmont prévoient de commencer une série d’études techniques concernant la conversion du lithium au Québec. D’autres informations sont prévues dans les prochains mois.

Selon les conditions de leur accord, si Sayona et Piedmont construisent et exploitent conjointement une usine de conversion du lithium au Québec, le concentré de spodumène produit par le projet LAN sera livré de préférence à cette usine chimique dès le début des activités.