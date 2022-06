Air Canada explique que « les défis complexes et inévitables de l’industrie ont [...] perturbé (ses) activités ».

(Montréal) Afin de mettre de l’ordre dans le chaos actuel qui règne dans ses opérations à travers le pays, Air Canada annonce « des réductions substantielles » à ses horaires de vols pour les mois de juillet et d’août.

La Presse Canadienne

Dans une lettre transmise à sa clientèle et signée par son président et chef de la direction Michael Rousseau, Air Canada affirme que cette décision est inévitable « pour atteindre le degré de stabilité opérationnelle nécessaire ».

Pour les voyageurs, cela signifie l’annulation de nombreux autres vols dans les deux prochains mois. Le transporteur, qui dit prendre cette décision « à contrecœur », affirme procéder à cette annonce à l’avance afin de donner « le temps aux clients touchés d’examiner et de prendre d’autres dispositions ».

« Au nom de toute l’équipe d’Air Canada, je vous présente mes sincères excuses pour les modifications que vous avez dû ou pourriez devoir apporter à votre plan de voyage dans ce contexte sans précédent », peut-on lire dans la lettre signée par M. Rousseau.

Pour expliquer ses déboires, Air Canada plaide que la pandémie a réduit l’industrie aérienne « au point mort » pendant plus de deux ans et que la reprise des voyages « subite » a « créé une pression extraordinaire et imprévue » sur l’industrie partout à travers la planète.

Le voyagiste assure qu’il s’était bien préparé en vue de la reprise, mais avoir dû se rendre à l’évidence « que les défis complexes et inévitables de l’industrie ont également perturbé (ses) activités ».