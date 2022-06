(New York) La chaîne de magasins Target a prévenu mardi qu’elle allait devoir prendre toute une série de mesures pour réduire les stocks trop importants de certains produits ne trouvant plus preneurs, ce qui va réduire ses marges.

Agence France-Presse

L’action du groupe reculait d'environ 3% à la Bourse de New York.

L’entreprise n’a pas bien anticipé les récents changements d’habitude des consommateurs, qui se sont détournés de certains produits comme les télévisions ou les articles pour la maison, et se retrouve avec bien trop d’articles dans certaines catégories.

Aussi la société a-t-elle décidé de proposer encore plus de réductions sur certains produits, de retirer certains d’entre eux et d’annuler des commandes, détaille un communiqué.

Elle prévoit aussi d’augmenter ses capacités de stockage près des ports américains afin d’avoir une chaîne d’approvisionnement plus flexible et rapide, d’ajuster certains prix pour intégrer la hausse des coûts du transport et du carburant, et de travailler avec ses fournisseurs pour raccourcir les délais et les distances dans la chaîne d’approvisionnement.

Toutes ces mesures vont peser sur sa rentabilité et le groupe prévoit que sa marge opérationnelle tombe à 2 % au deuxième trimestre avant de remonter à environ 6 % au second semestre.

Target anticipe parallèlement que les ventes d’alimentation, de boissons, de produits ménagers et de beauté continuent d’augmenter et mise toujours sur une progression de son chiffre d’affaires de 2 % à 5 % sur l’ensemble de l’année.

« Les magasins et les ventes en ligne continuent d’attirer des niveaux satisfaisants de clientèle et les prévisions de ventes […] restent solides », remarque Neil Saunders du cabinet Global Data. « Le problème est que les habitudes des consommateurs ont changé, posant des problèmes à Target dans certaines catégories où les stocks ont bien trop gonflé en raison de mauvaises prévisions et de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement », ajoute-t-il.

Le fait que Target émette de nouvelles prévisions trois semaines seulement après la publication de ses résultats trimestriels « reflète une certaine désinvolture », estime-t-il toutefois.