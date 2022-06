(Valcartier) Le complexe de loisirs Village Vacances Valcartier et le parc aquatique Calypso ont été vendus à la fiducie de placement immobilier américaine EPR Properties, qui se spécialise dans les parcs d’attractions, les cinémas, les stations de ski et autres types de propriétés de divertissement.

La Presse Canadienne

L’exploitation et la gestion des sites sera confiée à l’américaine Premier Parks, dont le portefeuille comprend déjà 13 propriétés différentes, incluant les parcs aquatiques Wet’n’Wild à Toronto et à Hawaii.

La valeur de la transaction n’a pas été divulguée.

Malgré le changement de propriétaire, le Groupe Calypso-Valcartier continuera d’être dirigé par son président et chef de l’exploitation actuel, Sylvain Lauzon.

L’ensemble des emplois sont conservés et la « saveur distincte » de chaque parc sera présentée comme un argument commercial incontournable sur son marché spécifique, a précisé le groupe dans un communiqué.

Fondée en 1963 par Adrien Drouin en tant que centre de glissade d’hiver, l’entreprise familiale de la région de Québec n’a cessé de croître pour devenir un centre de villégiature quatre saisons. Elle a procédé en 2010 à l’ouverture du parc aquatique Calypso dans la région d’Ottawa.

« Le Québec est un marché très spécial dont nous connaissons la spécificité », a assuré dans le communiqué le président-directeur général de Premier Parks, Kieran Burke.

« Nous nous engageons à honorer l’héritage de la famille Drouin, et non à changer l’essence de ce qui a été construit ici et adopté par tant de personnes dans l’est du Canada. Nous avons une grande confiance envers les équipes de direction actuelles et envers le leadership de Sylvain Lauzon. »