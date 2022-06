Les produits offerts sur le site web de Loto-Québec ont totalisé 390,9 millions au plus récent exercice, en hausse de 6,1 % sur un an.

(Montréal) Loto-Québec a affiché mercredi des produits en hausse de plus de 57 % sur un an et un résultat net amélioré de près de 150 % pour son exercice financier 2021-2022, mais elle n’a pas encore renoué avec ses niveaux prépandémiques, même si son secteur des loteries a enregistré les meilleurs résultats de son histoire.

La Presse Canadienne

Le résultat net consolidé de la société d’État a ainsi atteint 1,143 milliard, alors qu’il avait été de 457,6 millions un an plus tôt. Cette croissance permet à Loto-Québec d’atteindre sa cible budgétaire et de verser au gouvernement un dividende de 1,118 milliard.

Les produits de Loto-Québec se sont quant à eux chiffrés à 2,2 milliards au plus récent exercice clos le 31 mars, alors qu’ils avaient été de 1,4 milliard un an plus tôt.

Les produits et le résultat net de Loto-Québec ont ainsi atteint respectivement 81 % et 84 % de leur niveau d’avant la pandémie, soit en 2019-2020, alors que les établissements ont été ouverts durant environ 60 % pendant le plus récent exercice.

La société a souligné avoir profité des fermetures pandémiques pour « optimiser ses opérations », ce qui lui a permis de voir son ratio de charges sur les produits diminuer à 29,4 %, son plus faible niveau depuis sa création. Ce ratio s’était établi à 33,0 $ en 2019-2020.

Les revenus du secteur des loteries ont dépassé le cap du milliard de dollars pour la première fois et atteint 1,043 milliard. Cela représentait une hausse de 21,6 % par rapport à l’exercice précédent et une croissance de 12,3 % par rapport à l’exercice prépandémique de 2019-2020.

Le secteur des casinos et des salons de jeux a vu ses revenus progresser de 96,9 % sur un an pour atteindre 657,2 millions, ce qui représentait 68 % du niveau de 2019-2020. Loto-Québec a expliqué en partie cette progression par le nombre de jours d’ouverture plus élevé qu’au cours de l’année précédente.

Le secteur des établissements de jeux, qui comprend les appareils de loterie vidéo dans le réseau des bars ainsi que les salles de bingo et Kinzo, a enregistré des produits de 524,1 millions, en hausse de 141,1 % par rapport à l’an dernier, ce que Loto-Québec a attribué notamment au nombre de jours d’ouverture plus élevé qu’au cours de l’année précédente.

Les produits de ce secteur étaient à 60 % de leurs niveaux de l’exercice 2019-2020, a précisé Loto-Québec. La société a rappelé que le réseau des bars connaissait des difficultés, ayant été lourdement impacté par les effets de la pandémie, ce qui a influencé les revenus provenant des appareils de loterie vidéo.

« Les consommateurs sont nombreux à avoir continué à jouer en ligne même si la vente de loterie chez les détaillants a été offerte durant tout l’exercice et que les casinos et les salons de jeux ont été ouverts pendant un plus grand nombre de jours qu’en 2020-2021 », a noté la société dans son rapport annuel. Loto-Québec a attribué cette progression aux efforts déployés pour améliorer son site internet et assurer sa compétitivité avec les sites illégaux.