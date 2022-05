(Toronto) La Banque CIBC a subi un recul en un an de 8 % de son résultat net au second trimestre, qui est passé de 1,651 milliard à 1,523 milliard.

La Presse Canadienne

Le résultat dilué par action a baissé de 9 %, de 1,78 $ à 1,62 $.

Le déclin a été moindre pour le résultat net ajusté, qui a reculé de 1,666 milliard à 1,652 milliard, soit de 1 %. Par action, le résultat ajusté est passé de 1,79 $ à 1,77 $.

La Banque CIBC explique que ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice en cours ont été affectés par le versement d’un montant de 106 millions lié à l’acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, par une augmentation de 45 millions des provisions pour procédures judiciaires et par un montant de 24 millions au titre de l’amortissement d’immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Le secteur Services bancaires personnels et PME, région du Canada de la CIBC a essuyé un résultat net de 496 millions au second trimestre, en baisse de 107 millions, ou de 18 %, par rapport à celui de la période correspondante de 2021, surtout à cause de la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et de l’augmentation des charges, contrebalancées en partie par la hausse des produits.

Le président et chef de la direction de la Banque CIBC, Victor G. Dodig, estime que l’institution a tout de même généré une croissance bien diversifiée au deuxième trimestre.

La Banque CIBC annonce par ailleurs une augmentation de son dividende trimestriel, le faisant passer de 0,805 $ à 0,830 $ par action ordinaire pour le trimestre qui prendra fin le 31 juillet prochain.