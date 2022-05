(Ottawa) Après des années de tergiversations, le gouvernement Trudeau a finalement décidé de bannir le géant chinois des télécommunications Huawei du déploiement du réseau 5G au Canada.

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

Les ministres de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et son collègue à la Sécurité publique, Marco Mendicino ont confirmé cette décision, qui était attendue par les alliés du Canada, les entreprises œuvrant dans le secteur des télécommunications et les partis de l’opposition.

« Aujourd’hui, notre gouvernement annonce son intention d’interdire l’utilisation des composants et des services de Huawei et de ZTE dans les systèmes de télécommunication au Canada. Cela fait suite à un examen approfondi par nos agences de sécurité et en consultation avec nos plus proches alliés. Soyons clairs : nous assurerons toujours la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre infrastructure de télécommunications », a indiqué le ministre Champagne en conférence presse.

Il a précisé que les entreprises de télécommunications au Canada ne seront plus autorisées à utiliser des composantes ou des services dans leur réseau « qui mettent notre sécurité nationale à risque ». Les entreprises qui utilisent déjà des composants devront cesser leur utilisation et les retirer à la suite de cette décision.

Le ministre Mendicino a pour sa part affirmé que le gouvernement fédéral doit tout mettre en œuvre pour protéger la sécurité nationale « contre les risques » que représentent « de nombreux acteurs hostiles qui sont prêts à exploiter les faiblesses de nos défenses », sans toutefois nommer la Chine.

Le sort de Huawei était en suspens depuis plusieurs années.

L’ancien ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale avait promis de trancher cet épineux dossier en 2018. « D’ici quelques semaines », avait-il lancé aux journalistes, alors que les « Five Eyes » décrétaient l’un après l’autre que Huawei représentait une menace à leur sécurité nationale. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada font partie de ce groupe mis sur pied pour faciliter le partage des informations recueillies par les agences de renseignement de pays alliés.

Mais la décision de la Chine d’emprisonner deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, en guise de représailles à l’arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, en décembre 2018, à la demande des États-Unis, a contraint le gouvernement Trudeau à reporter toute décision.

Les deux Michael ont finalement été libérés en octobre dernier après plus de 1000 jours de détention dans des conditions difficiles. Leur libération et celle de Meng Wanzhou, après l’abandon de la demande d’extradition des autorités américaines, dégagent la voie pour qu’Ottawa tranche finalement la question.

Les experts canadiens en matière d’espionnage étaient unanimes : Huawei représentait une menace à la sécurité nationale et le Canada devait emboîter le pas à ses alliés membres du « Five Eyes ». Le Parti conservateur le réclamait aussi haut et fort.

« Quand on essaie de nous faire croire qu’Huawei, ce n’est pas lié au gouvernement chinois, c’est de la poudre aux yeux. C’est de la frime », soutenait notamment Michel Juneau-Katsuya, ancien agent au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Donner accès à Huawei au développement du 5G, c’était laisser le loup entrer dans la bergerie, insistait-il en entrevue avec La Presse. « Tu ne peux pas opérer en Chine dans une compagnie aussi stratégique que les communications et ne pas être lié. Voyons donc ! La Chine n’autorise même pas le libre accès à l’internet ».

Et le cheminement du géant chinois en matière de vol de propriété intellectuelle n’est guère reluisant, insiste M. Juneau-Katsuya.

« Huawei a volé de la technologie à gauche et à droite ! Le Canada a des choses à perdre. Le Canada est une société basée sur le savoir, qui fait énormément de recherche et qui est à la fine pointe de la technologie dans bien des domaines », plaide-t-il.