Une panne majeure des services de télévision de Bell a touché le Québec et l’Ontario mardi soir.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Les clients de l’Ontario et du Québec peuvent rencontrer des problèmes de service avec leur service de télévision », indique Bell dans un message publié sur Twitter. « Notre équipe technique étudie le problème et rétablira le service dès que possible. »

« Certains clients au Québec et en Ontario sont présentement affectés par une interruption de leur service Télé Fibe », précise la porte-parole Caroline Audet par courriel. Elle ajoute cependant que « les clients peuvent accéder à la télévision en direct en utilisant l’application Télé Fibe, qui n’est pas affectée par l’interruption ».

Plus de détails suivront.