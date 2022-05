Appartenant à la société Stornoway, la mine Renard, près de Chibougamau, a vendu 409 000 carats à un prix moyen de 143,19 $ US (182 $ CA environ) le carat pour ses diamants au premier trimestre 2022.

André Dubuc La Presse

Redevances aurifères Osisko, ayant son siège social à Montréal, détient un flux diamantifère de 9,6 % sur la valeur de production à Renard. Exceptionnellement, Osisko réinvestissait les redevances dans Stornoway sous la forme d’un prêt mezzanine jusqu’en avril dernier.

Osisko a recommencé à encaisser ses redevances sur Renard le 1er mai. À terme, elle recevra environ 16 millions US par trimestre, si le prix du carat reste au-dessus de 100 $ US.

Au premier trimestre, les revenus d’Osisko ont atteint 50 millions CA.

« Les réductions de coûts de Stornoway, associées au renforcement des prix des diamants, ont permis à Renard de générer des liquidités positives », se réjouit la société dans son rapport financier. Renard a même remboursé au complet les sommes exigibles sur la facilité de fonds de roulement environ 4 millions CA.

Stornoway doit encore 28,5 millions CA à Osisko en prêt mezzanine lequel arrive à échéance en 2025, avec option de prolonger l’échéance jusqu’en 2028.

Autrefois société cotée, Stornoway a été privatisée en novembre 2019 quand Redevances Aurifères Osisko et les créanciers garantis ont converti leurs créances en actions de la nouvelle société détentrice de la mine Renard. Les petits actionnaires ont souffert dans le processus. Stornoway traînait des dettes de 300 millions CA. La construction de la mine avait coûté 1 milliard CA. À l’époque, les prévisions tablaient sur un prix de 190 $ US le carat. En 2018 et 2019, son prix est tombé aussi bas que 108 $ CAN.

Une amélioration du prix mondial du diamant était attendue après 2020 à la suite de la fermeture de la mine Argyle de Rio Tinto en Australie, qui a longtemps été la plus importante du monde.

Osisko détient 35,1 % des actions de 11 272 420 Canada, société par actions de Longueuil détenant par le truchement d’une filiale 100 % de Renard. Les autres propriétaires sont Investissement Québec, la Caisse de dépôt et Triple Flag Mining.

Plus grande aurifère québécoise, Osisko a été créée en 2014. Elle possède plus de 165 redevances et flux de métaux dans les Amériques.