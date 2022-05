La firme spécialisée en technologie spatiale a précisé que son profit par action avait atteint 7 cents pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à une perte de 2 cents par action un an plus tôt.

(Brampton) MDA a affiché mercredi un bénéfice net du premier trimestre de 8,4 millions, ce qui se comparait à une perte nette de 1,6 million pour la même période l’an dernier, ses revenus ayant grimpé de 4 %.

La Presse Canadienne

Les revenus ont totalisé 128,4 millions, alors qu’ils avaient été de 123,4 millions pendant les trois premiers mois de 2021.

Les revenus des activités de robotique et opérations spatiales ont grimpé à 42,4 millions, par rapport à 34,3 millions un an plus tôt, tandis que ceux des activités de renseignement géospatial ont reculé à 48,9 millions, par rapport à 49,0 millions l’an dernier.

Les revenus des activités de systèmes satellitaires ont chuté à 37,1 millions au plus récent trimestre, alors qu’ils s’étaient élevés à 40,1 millions un an plus tôt.

La valeur du carnet de commandes de MDA s’élevait à 1,52 milliard en date du 31 mars, alors qu’elle était de 684,7 millions à la fin du mois de mars 2021 et de 864,3 millions au 31 décembre.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : MDA)