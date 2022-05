Bausch Health réduit sa perte à 69 millions US au premier trimestre

(Laval) Bausch Health a enregistré une perte de 69 millions US au cours de son plus récent trimestre, comparativement à une perte de 610 millions US un an plus tôt lorsqu’elle avait pris une charge de dépréciation liée aux activités d’Ortho Dermatologics.