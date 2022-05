Le programme vise à soutenir des initiatives dans neuf secteurs à forte intensité de carbone pour notamment les aider à adopter des sources d’énergie plus durables et à faible teneur en carbone.

Exportation et développement Canada garantira en partie 1 milliard de dollars de prêts que la Banque de Montréal entend fournir aux entreprises de secteurs à fortes émissions de carbone pour les aider à adopter un modèle d’affaires plus durable et des sources d’énergie alternatives et à faible teneur en carbone.

Richard Dufour La Presse

Dans le cadre de cet accord de trois ans, la société d’État à vocation financière garantira jusqu’à 50 % du prêt à terme de BMO (maximum de 60 millions US par débiteur) pour une période pouvant atteindre sept ans.

Le programme vise à soutenir des initiatives durables dans neuf secteurs à forte intensité de carbone. Ces secteurs sont l’agriculture durable, la bioénergie, la capture et le stockage du carbone, le commerce du carbone, la modernisation du réseau électrique, l’hydrogène, les microréseaux, la technologie d’efficacité de la production et l’infrastructure pour les énergies renouvelables.

BMO devient la première grande banque canadienne à offrir la garantie de financement durable d’Exportation et développement Canada (EDC).

La direction d’Exportation et développement Canada s’était engagée en juillet dernier à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

BMO avait de son côté révélé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d’ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables.

« Aider nos clients à s’adapter et à prospérer tout au long de la transition nécessite une approche réfléchie, équilibrée et accélérée, fondée sur la science, le bon sens et des solutions audacieuses, mais pratiques », commente Justine Hendricks, première vice-présidente et chef du développement durable, commerce durable et facilitation des affaires à EDC, dans une communication électronique.

Nous comprenons l’urgence de lutter contre les changements climatiques et, en tant qu’organisme canadien de crédit à l’exportation, nous avons un rôle à jouer. Justine Hendricks, première vice-présidente d’Exportation et développement Canada

« En travaillant avec les institutions financières canadiennes comme BMO, nous pouvons aider les entreprises canadiennes à accéder au financement dont elles ont besoin pour participer à cette importante transition au Canada et dans le monde entier. Avec l’engagement d’EDC à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, les deux organisations ouvrent la voie pour aider les entreprises à innover et à réaliser une croissance commerciale à long terme d’une manière durable, équitable et conforme à un avenir à faible émission de carbone. »

EDC estime que les pratiques durables sont essentielles au succès des entreprises canadiennes ainsi qu’à la compétitivité et à la prospérité du Canada sur la scène internationale.