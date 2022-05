(Mississauga) Cargojet a affiché lundi une perte pour son plus récent trimestre, même si ses revenus ont grimpé de près de 50 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le transporteur de Mississauga, en Ontario, a perdu 56,4 millions, ou 3,26 $ par action, pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à un profit de 89,4 millions, ou 5,24 $ par action, un an plus tôt.

En excluant une dépréciation sur bons de souscription, Cargojet a réalisé un profit de 30,4 millions à son plus récent trimestre, par rapport à un profit de 7,5 millions un an plus tôt. Les résultats non ajustés de l’an dernier comprenaient un gain de valeur sur bons de souscription.

Les revenus ont totalisé 233,6 millions au premier trimestre, comparativement à ceux de 160,3 millions de la même période l’an dernier.

La société a précisé que la croissance des revenus témoignait d’une solide contribution de son segment de transport nolisé tout compris, qui a profité d’une robuste demande pour le transport aérien de marchandises.

Cargojet fournit des services de transport de marchandises dans toutes les grandes villes nord-américaines avec sa flotte de 33 avions.