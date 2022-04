(Montréal) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a amoindri ses prévisions pour l’exercice en cours, alors qu’elle dévoilait mardi des résultats en baisse pour son premier trimestre.

La Presse Canadienne

Évoquant des « conditions d’exploitation difficiles » et une « incertitude économique mondiale », le Canadien National a indiqué qu’il misait désormais sur une croissance de son bénéfice ajusté par action d’entre 15 % et 20 %, par rapport à sa cible de 20 % annoncée au début de l’année.

La société montréalaise a en outre précisé que son ratio d’exploitation – une mesure de l’efficacité du chemin de fer qui exprime les dépenses en tant que pourcentage des ventes nettes – d’un peu moins de 60 %, par rapport à son objectif précédent, plus ambitieux, de 57 %.

Le plus grand transporteur ferroviaire du pays a indiqué que ses revenus pour le trimestre clos le 31 mars avaient atteint 3,71 milliards, en hausse de 5 % par rapport à ceux de 3,54 milliards de la même période l’an dernier.

Les revenus ont été stimulés par des hausses des tarifs marchandises et l’accroissement des volumes d’exportation de céréales américaines, mais une plus modeste récolte céréalière canadienne, une diminution du trafic conteneurisé sur la côte ouest, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des conditions météorologiques hivernales plus difficiles ont finalement contribué à une baisse de 6 % du bénéfice net, qui s’est établi à 918 millions au plus récent trimestre.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action a grimpé à 1,32 $, par rapport à celui de 1,23 $ de l’an dernier. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté par action, légèrement plus élevé, de 1,38 $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.