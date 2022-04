Le détaillant torontois de vêtements et d’accessoires a précisé avoir engrangé un bénéfice de 18,1 millions, ou 42 cents par action, pour son plus récent trimestre.

(Toronto) Roots a surpassé les attentes en dévoilant jeudi des profits nets en hausse de 47 % pour son quatrième trimestre,

La Presse Canadienne

Le détaillant torontois de vêtements et d’accessoires a précisé avoir engrangé un bénéfice de 18,1 millions, ou 42 cents par action, pour son plus récent trimestre, ce qui se comparait à un profit de 12,3 millions, ou 29 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est établi à 20,3 millions, ou 48 cents par action, comparativement à un profit ajusté de 16,3 millions, ou 39 cents par action, au quatrième trimestre de 2020.

Les revenus du trimestre clos le 29 janvier ont grimpé à 121,3 millions, ce qui représentait une progression de 22 % par rapport à ceux de 99,4 millions du quatrième trimestre précédent, malgré la décision de réduire les promotions et les retards dans les stocks attribuables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté par action de 35 cents et à des revenus de 116 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Pour l’ensemble de l’exercice, Roots a engrangé un profit de 22,8 millions à partir d’un chiffre d’affaires de 273,8 millions. Lors de l’exercice précédent, son profit annuel avait été de 13,1 millions et ses revenus, de 240,5 millions.

« Nous avons eu une solide fin d’exercice avec une augmentation des ventes, une expansion de nos marges brutes et une amélioration de notre rentabilité d’exploitation, ce qui témoigne du succès dans l’exécution de notre stratégie par notre équipe », a souligné la directrice financière de l’entreprise, Mona Kennedy, dans un communiqué.