La chaîne de dépanneurs a vu son profit atteindre 746,4 millions US, soit 70 cents US par action pour le trimestre clos le 30 janvier, alors que celui-ci avait été de 607,5 millions US, ou 55 cents US par action, lors de la même période un an plus tôt.

Alimentation Couche-Tard a affiché mardi un bénéfice net du troisième trimestre en hausse de 22,9 % par rapport à la même période l’an dernier, tandis que ses revenus ont bondi de 41,2 %.

La Presse Canadienne

Les revenus de l’entreprise lavalloise ont totalisé 18,58 milliards US au plus récent trimestre, alors que son chiffre d’affaires avait été de 13,16 milliards US un an plus tôt.

Les revenus tirés des marchandises et des services, qui excluent les ventes de carburant, se sont chiffrés à 4,79 milliards US, comparativement à ceux de 4,53 milliards US du troisième trimestre précédent.

Le bénéfice ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, s’est chiffré à 70 cents US par action, contre celui de 56 cents US par action de la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 63 cents US par action, ainsi qu’à un chiffre d’affaires de 17,89 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le conseil d’administration a autorisé le paiement d’un dividende de 11 cents CAN par action pour le troisième trimestre, lequel sera versé le 7 avril aux actionnaires inscrits le 24 mars.