Marketing-publicité

Des rénos ratées pour attirer les jeunes travailleurs

Depuis la fin de janvier, Lowe’s Canada mène une intense campagne de recrutement pour sa saison estivale 2022. Partout au pays, elle souhaite pourvoir 5000 postes – plus de 1700 au Québec seulement – dans ses magasins et ceux des enseignes RONA et Réno-Dépôt.