Autre acquisition de croissance en Europe pour la multinationale montréalaise des services-conseils en informatique.

Martin Vallières La Presse

Cette fois-ci, CGI mettra la main sur une entreprise française, Umanis, au terme d’une transaction en deux étapes dont la valeur totale est prévue à hauteur de 310 millions d’euros, soit l’équivalent de 435 millions en dollars canadiens.

Cette transaction s’amorce avec l’achat par la filiale CGI-France du bloc d’actions majoritaire (70,6 %) d’Umanis détenu par son président-fondateur et ses principaux dirigeants.

La seconde étape de la transaction s’effectuera avec une offre publique d’achat (OPA) du solde des actions d’Umanis qui sont cotées sur le marché boursier Euronext Growth des petites capitalisations de croissance.

Selon les termes annoncés de la transaction, les actionnaires d’Umanis obtiendront un prix de 17,15 euros par action, ce qui représente une prime de 30 % sur leur valeur boursière moyenne depuis un mois.

Établie en 1990, et cotée en Bourse depuis 1998, Umanis est une société de services-conseils en informatique qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 246 millions d’euros, soit près de 345 millions en dollars canadiens. Ce chiffre d’affaires était en rebond significatif de 14 % après deux ans de choc économique de pandémie.

Umanis a aussi dégagé un bénéfice d’exploitation (BAIIA) de 29,8 millions d’euros (env. 42 millions CA) en 2021. Pour l’exercice 2022, les prévisions des analystes européens font état de 34 millions d’euros en BAIIA, ce qui augure d’un multiple de prix d’achat de l’ordre de 9,1 fois pour CGI, estime l’analyste Richard Tse, chez la Financière Banque Nationale à Toronto.

« C’est un multiple (de prix d’achat) raisonnable pour une entreprise comme Umanis qui croit de 8 % par an, avec une marge bénéficiaire d’exploitation autour de 13 % des revenus », indique Richard Tse dans une note aux investisseurs obtenue par La Presse.

Umanis emploie 2916 personnes réparties entre son siège social de la banlieue parisienne, ainsi que ses bureaux d’affaires en Suisse (Genève), au Luxembourg, en Espagne (Madrid) et au Maroc (Casablanca).

Plus de deux milliards en Europe

Du côté de CGI, cette acquisition d’Umanis par sa filiale CGI France permettre d’accroître à plus de 2 milliards de dollars CA le chiffre d’affaires de sa plus grosse direction régionale hors d’Amérique ; celle identifiée « Ouest et Sud de l’Europe » dans son rapport annuel.

En 2021, cette direction régionale qui regroupe les activités de CGI dirigées de France et du Portugal a réalisé des revenus de 1,95 milliard, en hausse de 2 % sur l’année précédente.

Avec l’ajout prochain des revenus d’Umanis, le chiffre d’affaires de la division de « Ouest et Sud de l’Europe » de CGI approchera les 2,3 milliards, dépassant celui de sa division canadienne.

En contexte, la division des États-Unis chez CGI demeure la plus grosse en termes de revenus annualisés, de l’ordre de 3,5 milliards à son plus récent exercice complet.

« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l’Ouest et du Sud », a indiqué le président et directeur général de CGI, George Schindler, lors de l’annonce de l’acquisition de l’entreprise française.

« Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie “Build & Buy” visant à générer une croissance externe rentable tout en servant de catalyseur à notre croissance organique future », a souligné M. Schindler, en référence à la récente mise à jour des priorités de croissance de CGI.

Lors de l’énoncé de résultats trimestriels, au début de février, les hauts dirigeants de CGI avaient souligné que l’entreprise disposait de 2,7 milliards en liquidités facilement accessibles pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par fusions-acquisitions (F & A).

Et de cette cagnotte, au moins un milliard de dollars sont déjà alignés durant l’exercice 2022 pour la réalisation de projets de F & A dans les principaux marchés métropolitains des 40 pays où CGI fait des affaires.

Accueil mitigé en Bourse

En Bourse, vendredi, les investisseurs en actions de CGI encore repus de ses résultats forts de début d’exercice 2022 ont réagi de façon mitigée à l’annonce de cette autre acquisition en Europe.

Après avoir sursauté de 1 % en début de séance, les actions de CGI ont terminé en recul de 1 % à 102,75 $ à la Bourse de Toronto.

N’empêche, de l’avis de l’analyste Richard Tse à la Financière Banque Nationale, « cette acquisition (d’Umanis) est conforme à la récente position de CGI d’intensifier son activité d’acquisition cette année ; qui vise visant à déployer un milliard de dollars au cours des 12 prochains mois. »

Et même si ces transactions s’avèrent de « petite ou de moyenne taille comme Umanis », indique M. Tse dans un avis aux investisseurs, « je crois que CGI revient à sa trajectoire de croissance à la fois interne et externe de la période d’avant-COVID. De plus, ses récents résultats et ses moyens d’acquisition suggèrent que la trajectoire de croissance de CGI a le potentiel d’être encore plus forte qu’avant la COVID. »

Par conséquent, l’analyste de la FBN réitère sa note de « surperformance de marché » sur les actions de CGI, avec un prix cible de 135 $ d’ici un an.