Le propriétaire des enseignes Sobeys et IGA a indiqué que les difficultés de la chaîne d’approvisionnement, essentiellement attribuables aux pénuries de main-d’œuvre causées par la COVID-19.

(Stellarton) Empire Company affirme qu’elle se concentre sur ses relations avec ses fournisseurs afin d’assurer des prix concurrentiels pour les clients, alors que l’inflation continue de faire grimper le coût des marchandises.

La Presse Canadienne

La société mère de plusieurs chaînes d’épiceries, dont IGA, Sobeys, Safeway et Rachelle-Béry, affirme qu’elle utilise également des options d’approvisionnement alternatives, car elle rencontre des problèmes de chaîne d’approvisionnement, principalement liés aux pénuries de main-d’œuvre attribuables à la COVID-19.

Le détaillant a fait ces commentaires en affichant un bénéfice trimestriel de 203,4 millions, contre 176,3 millions un an plus tôt, alors que ses ventes ont également augmenté.

L’épicier a précisé que son bénéfice du troisième trimestre s’élevait à 77 cents par action, contre 66 cents par action un an plus tôt.

« Notre équipe a connu un autre trimestre exceptionnel, y compris le (profit par action) le plus élevé de mémoire », a affirmé le président et chef de la direction, Michael Medline, dans un communiqué.

« Si l’on considère ces résultats dans le contexte des conjonctures économique et commerciale extrêmement volatiles, la force de notre équipe est évidente. »

Les ventes du trimestre de 13 semaines clos le 29 janvier ont totalisé 7,38 milliards, alors qu’elles avaient été de 7,02 milliards lors du troisième trimestre précédent. Elles ont été soutenues par l’acquisition de Longo’s, par de meilleures ventes de carburant et par une hausse l’inflation alimentaire, ainsi que d’autres initiatives.

En excluant les ventes de carburant, les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ont reculé de 1,7 % sur un an.

Dans ses perspectives, Empire a indiqué s’attendre à que les ventes de ses établissements ouverts depuis au moins un an continuent de suivre une progression négative pendant le reste de l’exercice 2022, alors que les volumes de l’industrie diminuent par rapport aux ventes inhabituellement élevées d’il y a un an, en raison de la pandémie de COVID-19.

Malgré tout, la société ne s’attend pas à ce que le comportement des consommateurs d’épicerie revienne complètement aux niveaux d’avant la pandémie dans un avenir prévisible, étant donné l’imprévisibilité de la COVID-19.

Pendant ce temps, l’épicier a souligné que ses bénéfices avaient été grossis par l’expansion et la rénovation de son réseau de magasins.

Les plateformes de commerce électronique d’Empire ont vu leurs ventes combinées enregistrer une croissance de 17 %, principalement grâce à l’acquisition de Grocery Gateway.

La plateforme d’épicerie en ligne Voilà a également progressé au cours du trimestre, avec de meilleurs volumes et des plans pour ouvrir de nouveaux centres de traitement des commandes, où des robots assemblent les commandes.

En plus de son emplacement à Vaughan, en Ontario, le détaillant a indiqué qu’il était entré dans la phase de test de son deuxième centre de traitement des commandes à Montréal, plus tôt ce mois-ci. Un troisième emplacement à Calgary devrait être mis en ligne en 2024 et une installation dans la région de Vancouver devrait ouvrir en 2025.