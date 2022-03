Guerre en Ukraine

Coca-Cola, McDonald’s et Starbucks se retirent de la Russie

(New York) McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks et quelques autres multinationales américaines pointées du doigt, car elles tardaient à couper les ponts avec la Russie ont finalement cédé à la pression publique et suspendu leurs opérations dans le pays, en réaction à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.