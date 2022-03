Les plus hauts dirigeants de la Banque Nationale ont obtenu pour 36,3 millions en rémunération totale en 2021, soit 11 millions ou 43 % de plus que le montant des salaires et la valeur des bonis qui leur avaient été attribués un an plus tôt.

Martin Vallières La Presse

À lui seul, le président et chef de la direction sortant, Louis Vachon, a vu la valeur de sa rémunération totale s’élever à 10,6 millions, en hausse de 2,3 millions ou 28 % pour sa dernière année en poste.

La majeure partie de cette hausse de valeur de rémunération totale découle d’une augmentation de 74 % de ses « primes incitatives annuelles » à 2,14 millions, versées en comptant.

Aussi, la valeur des bonis en titres de capital de la banque attribués à M. Vachon (NDLR : actions, unités d’actions, options d’achat d’actions) s’est élevée à 6,4 millions en 2021, en hausse de 27 % sur un an.

D’ailleurs, on apprend dans la circulaire de direction distribuée ces jours-ci aux actionnaires de la Nationale que Louis Vachon a quitté son poste avec un avoir personnel évalué à 143,6 millions en divers titres de capital de la banque.

Ces titres lui ont été attribués au fil de sa vingtaine d’années à la haute direction de la banque, dont 15 au poste de président et chef de la direction.

L’évaluation de cet avoir de M. Vachon se compose ainsi : 30,6 millions en actions, 16,6 millions en unités d’actions, et 96,4 millions en valeur attribuée aux options d’achat d’actions.

En plus, à compter de son 65e anniversaire, soit dans six ans, Louis Vachon sera admissible à une rente viagère de 1,5 million par an du régime de retraite spécial des hauts dirigeants de la Banque Nationale.

8 millions au nouveau président

Parmi les autres hauts dirigeants de la plus grosse banque ayant son siège social à Montréal, les rémunérations les plus élevées — à plus de 8 millions chacune — ont été attribuées à Laurent Ferreira, ex-chef de l’exploitation et nouveau président et chef de la direction, ainsi qu’à Denis Girouard, premier vice-président à la direction des Marchés financiers.

Pour l’exercice terminé en octobre 2021, alors qu’il avait déjà été désigné à la présidence en remplacement de Louis Vachon, Laurent Ferreira a vu la valeur de sa rémunération totale bondir de 51 % ou 3 millions pour s’établir à 8,9 millions.

La majeure partie de ce gain provient du doublement de la valeur de son boni en allocations d’actions, de 2,7 millions en 2020 à 5,4 millions en 2021.

Situation semblable en ce qui concerne Denis Girouard : la valeur de son boni en allocation d’actions a atteint 3,9 millions en 2021, soit 1,2 million de plus que l’exercice précédent.

Quant à la plus forte hausse de rémunération parmi les plus hauts dirigeants de la banque, la palme pour l’exercice 2021 revient à Martin Gagnon, le coprésident de la Financière Banque Nationale (NDLR : principale filiale des marchés financiers) et premier vice-président à la direction de Gestion du patrimoine.

La valeur de sa rémunération totale en 2021 a été augmentée de 90 % pour atteindre 5,4 millions, dont presque 4 millions en bonis (actions, options, comptant) et 915 000 $ en contribution spéciale à son régime de retraite de haut dirigeant.

Ces informations sur la rémunération des plus hauts dirigeants de la Banque Nationale sont extraites de la circulaire de direction qui est acheminée aux actionnaires en préparation de l’assemblée annuelle du vendredi 22 avril prochain.

D’ailleurs, signe d’un certain retour à la normale après deux ans de pandémie, l’assemblée des actionnaires de la Banque Nationale aura lieu en mode hybride, c’est-à-dire en personne à son siège social de Montréal et en diffusion interactive par l’internet.