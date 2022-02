Année « tumultueuse » pour Sollio Groupe coopératif

Anciennement appelée la Coop fédérée, Sollio, qui compte parmi ses divisions BMR et Olymel, a généré des ventes de 8,3 milliards et une perte avant ristournes et impôt de 18,7 millions pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2021. Par comparaison, en 2020, elle affichait un excédent de 201 millions.