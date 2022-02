Le détaillant a fait état d’un profit net attribuable aux actionnaires de 508,5 millions, soit 8,34 $ par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 488,8 millions, ou 7,97 $ par action, pour les trois derniers mois de 2020.

Canadian Tire passe ses commandes estivales plus tôt

Canadian Tire commande hâtivement ses produits pour le printemps et l’été et affrète ses propres navires de charge pour importer des marchandises, accentuant ainsi la stratégie d’approvisionnement qui lui a souri pendant la pandémie.

Brett Bundale La Presse Canadienne

L’approche de l’entreprise l’a aidée à contourner les goulots d’étranglement dans les ports et à éviter la flambée des tarifs d’expédition du marché instantané, en gardant les étagères de ses magasins bien remplies, malgré les pénuries ailleurs.

« Nous avons une fois de plus affrété un navire océanique dédié et nous l’avons mis sous contrat pour toute l’année », a expliqué jeudi le président et chef de la direction, Greg Hicks, lors d’une conférence téléphonique.

« Cela nous donne un meilleur contrôle sur la chaîne d’approvisionnement et limite les pics d’expédition, qui nous exposeraient autrement aux taux de fret du marché instantané. »

La société a également fait appel à trois bateaux supplémentaires au cours du trimestre en cours, a-t-il poursuivi.

Pendant ce temps, Canadian Tire commande également des marchandises tôt, dans le but d’éviter les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement.

« Compte tenu des difficultés continues et importantes de la chaîne d’approvisionnement, nous continuons à intégrer des délais dans nos processus de chaîne d’approvisionnement, car nous tenons pour acquis que les commandes prendront plus de temps que les années précédentes pour partir de nos sources d’approvisionnement et se rendre à nos centres de distribution », a expliqué M. Hicks.

L’entreprise, qui exploite plusieurs magasins, dont Canadian Tire, Sports Experts, L’Équipeur, SportChek, et Pro Hockey Life, mise également beaucoup sur ses propres marques.

Les marques maison du détaillant, telles que Noma, Canvas, Sherwood et WindRiver, ont représenté 40 % des ventes totales du détaillant au cours de son dernier trimestre.

Canadian Tire s’attend à ce que la hausse de l’inflation et les problèmes d’approvisionnement continuent à favoriser ces marques.

« Dans l’ensemble de l’industrie nord-américaine de la vente au détail, la rareté des stocks et des prix a conduit à un énorme changement de marque chez les clients et les marques privées ont profité de cette tendance », a observé M. Hicks.

Pendant ce temps, les ventes de produits de Noël, automobiles et de hockey ont fait grimper les bénéfices et les revenus de Canadian Tire au quatrième trimestre et ont couronné une année record pour le détaillant de près de 100 ans.

« Nous avons anticipé avec succès les désirs et les besoins de nos clients qui faisaient face à un autre Noël à la maison, tout en tenant compte des besoins de ceux qui reprenaient la route et retournaient à la patinoire », a indiqué M. Hicks.

Profits et revenus en hausse

Le détaillant a surpassé les attentes en faisant état d’un profit net attribuable aux actionnaires de 508,5 millions, soit 8,34 $ par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 488,8 millions, ou 7,97 $ par action, pour les trois derniers mois de 2020.

Les revenus de la période de 13 semaines terminée le 1er janvier ont totalisé 5,14 milliards, comparativement à ceux de 4,87 milliards pour la période de 14 semaines terminée le 2 janvier 2021.

En plus de la robustesse de sa chaîne d’approvisionnement et de ses stocks, les magasins de la société ont également bénéficié de fortes ventes de commerce électronique, lesquelles ont atteint 500 millions au plus récent trimestre.

« Nous avons investi dans des casiers dans les magasins et dans la technologie pour aider nos commerçants à récupérer et emballer (les produits) plus rapidement », a noté TJ Flood, président des magasins Canadian Tire, lors de la conférence téléphonique.

Les ventes des magasins Canadian Tire ont progressé de 3,4 % et celles des magasins ouverts depuis au moins un an ont bondi de 9,8 %, tandis que les ventes de l’enseigne SportChek ont gagné 5,8 %, ou 15,9 % sur une base comparable. Les ventes des magasins L’Équipeur ont avancé de 9,6 % et celles des établissements ouverts depuis au moins un an ont pris 15,0 %.

Sur une base normalisée, Canadian a indiqué avoir gagné 8,42 $ par action, par rapport à un bénéfice normalisé de 8,40 $ un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 6,70 $ par action et à des revenus de 4,76 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de recherche Refinitiv.