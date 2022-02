iA Groupe financier a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes tandis que les dépenses de l’assureur de Québec ont été plus élevées que prévu.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La société, aussi connue sous le nom d’Industrielle Alliance, a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires en hausse de 22 % à 209 millions au quatrième trimestre.

La rentabilité est toutefois inférieure aux prévisions. L’assureur a dévoilé un bénéfice ajusté par action de 2,01 $. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 2,13 $, selon la firme de données financières Refinitiv.

iA Groupe financier a souligné que les bonis, les salaires et les avantages sociaux ; les investissements numériques et la mise en application des normes comptables IFRS 17 expliquent les dépenses supérieures.

Meny Grauman, de Banque Scotia, admet qu’il s’agit d’un trimestre « embrouillé ». Il croit que la déception est liée à des éléments non récurrents. Il souligne que les prévisions de la direction pour 2022 laissent croire que l’entreprise est sur une bonne lancée. « Nous profiterions de toute baisse de l’action » pour en acheter, suggère l’analyste financier.

La direction prévoit réaliser un bénéfice par action ordinaire d’entre 8,70 $ et 9,30 $ en 2022, ce qui représenterait une augmentation d’environ 8 % au milieu de la fourchette. Elle a aussi bonifié sa prévision à l’égard du rendement des capitaux propres, qui se situe désormais dans une fourchette d’entre 13 % et 15 %, plutôt que la précédente fourchette d’entre 12,5 % et 14 %.

Vers midi, l’action reculait de 14 cents, ou 0,55 %, à 25,16 $ à la Bourse de Toronto.