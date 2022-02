(Aurora, Ont.) Les activités du fabricant canadien de pièces automobiles Magna International commencent à ressentir l’impact des manifestations qui perturbent le trafic sur le pont Ambassador.

La Presse Canadienne

Lors d’une conférence téléphonique au sujet des plus récents résultats financiers de l’entreprise, le chef de la direction de Magna a indiqué vendredi que certains de ses clients avaient dû réduire leur production en raison de la fermeture du pont.

Seetarama Kotagiri a ajouté que la production de 2022 continuerait d’être impactée par la pénurie de puces à semi-conducteurs.

Plus tôt vendredi, Magna a affiché un profit et des revenus du quatrième trimestre en baisse par rapport à la même période un an plus tôt.

La société a en outre haussé son dividende. Magna versera désormais un dividende trimestriel de 45 cents US par action, par rapport à celui de 43 cents US par action qui prévalait jusque là.

Le profit net attribuable aux actionnaires de Magna s’est établi à 464 millions US, soit 1,54 $ US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, la société avait réalisé un profit de 738 millions US, ou 2,45 $ US par action, au cours des trois derniers mois de 2020.

Les ventes trimestrielles ont totalisé 9,11 milliards US, soit moins que celles de 10,57 milliards US enregistrées un an plus tôt. La production de véhicules légers a diminué de 17 %, a précisé Magna, ce qu’elle a attribué à la pénurie de puces à semi-conducteurs à laquelle l’industrie a été confrontée tout au long de 2021.

Sur une base ajustée, Magna a affiché un profit de 1,30 $ US par action au plus récent trimestre, comparativement à celui de 2,83 $ US par action du quatrième trimestre de 2020.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 85 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.